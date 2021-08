Aurubis-Chef Verhoeven: "Sehe für Aurubis mehr Chancen als Risiken"

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street wenig bewegt -- DAX leichter -- Waymo startet Robotaxi-Service in San Francisco -- VW verlängert Kurzarbeit wegen fehlender Halbleiter -- L&S, MorphoSys, Aroundtown, PUMA, adidas im Fokus

Gesetz gegen In-App-Politik großer Tech-Konzerne in Südkorea gebilligt. Amazon eröffnet neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden. Mercedes verliert CTO Sajjad Khan. RWE realisiert 200-MW-Solarprojekt in den USA mit Constellation. Kering startet Rückkauf für bis zu 2 Prozent der Aktien. Lufthansa will Crew-Impfungen über Betriebsvereinbarungen erreichen - Swiss führt Impfpflicht für Crews ein.