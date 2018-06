Home24: Online-Möbelhänder mit fulminantem Börsendebüt

€uro am Sonntag

Home24 29,40 EUR 0,00% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Bildquellen: Wolfgang Kriegbaum für Finanzen Verlag, 360b / Shutterstock.com, Deutsche Börse

Die Aktien der 2009 gegründeten Firma starteten in Frankfurt mit einem Einstandskurs von 28,50 Euro - ein Aufschlag von 24 Prozent zum Ausgabepreis von je 23 Euro. Im Handelsverlauf zog der Kurs weiter an. Bis zum Nachmittag lag das Papier rund 30 Prozent im Plus. Home24 gehört zum Imperium des Start-up-Investors Rocket Internet und ist nach dem Essenslieferdienst Delivery Hero und dem Lebensmittellieferanten Hellofresh die dritte Beteiligung von Rocket Internet an der Börse. Das Verluste schreibende Unternehmen will das Geld aus dem Börsen­gang für Investitionen und zur Schuldentilgung verwenden.Der Online-Möbelhändler ist mit rund 1000 Mitarbeitern in sieben europäischen Ländern und in Brasilien aktiv. Bei 276 Millionen Euro Umsatz schrieb das Unternehmen 2017 auf operativer Basis 22 Millionen Euro Verlust. Binnen 18 Monaten will Home24 operativ die Gewinnschwelle erreichen. Rocket ist 2014 aufs Parkett gegangen. Die Aktie liegt derzeit mit 25,80 Euro deutlich unter dem Ausgabepreis von 42,50 Euro.___________________