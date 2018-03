Linde-Praxair-Fusion verzögert sich

€uro am Sonntag

Die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder prüfen derzeit, ob die Fusion den Wettbewerb behindern würde. Besonders betroffen sind die Heimatmärkte der beiden Unternehmen, Nordamerika und die EU. Die EU-Kommission hat den Prüfprozess nun rückwirkend zum 24. Februar ausgesetzt, um weitere Informationen zu erhalten. Damit verlängert sich die kartellrechtliche Überprüfung bis zum 18. Juli.Die Aussetzung steht im Zusammenhang mit der vertieften Prüfung der Fusion, die die EU-Kommission Mitte Februar eröffnet hat. Dies gehe auf ein freiwilliges Angebot von Linde zurück, hatte Vorstandschef Aldo Belloni vor Kurzem auf der Bilanzpressekonferenz betont. Damit will der Konzern die Kommission davon überzeugen, dass weniger Wettbewerbsauflagen, sprich Zwangsverkäufe, notwendig sind.Linde betonte, die Aussetzung der Prüfung sei "in komplexen Verfahren dieser Art nicht unüblich". Der Zusammenschluss ist in der deutschen Belegschaft umstritten.