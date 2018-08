thyssenkrupp: Neuer Chef setzt neue Ziele

€uro am Sonntag

"Wir müssen uns in allen Geschäften deutlich verbessern", sagte Manager Kerkhoff. Jeder Sparte - ob Aufzüge, Autoteile, Werkstoffhandel oder U-Boote - verpasste er konkrete Renditevorgaben innheralb eines definierten Zeitraums. Investoren wie Großaktionär Cevian, der US-Hedgefonds Elliott oder Union Investment hatten das ­immer wieder gefordert.Dennoch verlor die ­ thyssenkrupp -Aktie am Donnerstag über 3,5 Prozent und lag auch am Freitag im Minus. Bis 2020/21 will der Konzern nun den Gewinn nach Steuern auf mindestens eine Milliarde Euro steigern, wie Kerkhoff ankündigte. Zuletzt stand hier ein Verlust nach Steuern von 852 Millionen Euro. "Die aktuellen Ergebnisse stellen uns unter dem Strich nicht zufrieden. Da lässt sich nichts schönreden", sagte Kerkhoff.Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 wies der Konzern daher einen Nettoverlust von 131 Millionen Euro aus. Der 50-jährige Interimschef will die Kosten insbesondere in der Verwaltung weiter senken und kündigte auch an, Stellen streichen zu wollen.______________________