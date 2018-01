Übernahmen: Chinesen zahlen Rekordsumme

€uro am Sonntag

Bildquellen: Leifstiller / Shutterstock.com, My Life Graphic / Shutterstock.com, ArtisticPhoto / Shutterstock.com

sei 2017 um neun Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar gestiegen, ergab eine Studie der Unternehmensberatung EY. Dagegen sei die Zahl der Übernahmen durch chinesische Firmen sowohl in Deutschland als auch in Europa um jeweils ein Fünftel gesunken. Europaweit investierten chinesische Unternehmen demnach nur noch 57,6 Milliarden Dollar - ein Rückgang um ein Drittel."Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben strengere Kontrollen für Übernahmen im Ausland eingeführt und Auflagen verabschiedet, um den Kapitalfluss ins Ausland zu kontrollieren", sagte EY-Fusions­experte Alexander Kron. "Und auch auf europäischer Seite wurden die regulatorischen Anforderungen erhöht - daran sind einige Deals gescheitert." Zudem schauten sich chinesische Unternehmen Übernahmekandidaten viel genauer an als in der Vergangenheit.blieben für chinesische Käufer erste Wahl in Europa. Mit 54 Transaktionen belegte Deutschland den ersten Platz vor Großbritannien (44) und Italien (24). Der europaweit größte Deal war den Angaben zufolge der Verkauf des Lagerhaus-Unternehmens Logicor für 13,7 Milliarden Dollar an den Staatsfonds China Investment Corporation durch den US-Finanzinvestor Blackstone, gefolgt vom Einstieg des chinesischen Energiekonzerns CEFC China beim russischen Ölkonzern Rosneft für 9,3 Milliarden.An dritter Stelle lag der Verkauf des Essener Energiedienstleisters Ista an den Milliardär Li Ka-shing für 6,7 Milliarden Dollar. Der Übernahmeappetit auf chinesischer Seite sei nach wie vor hoch, sagte EY-Expertin Yi Sun. "Wir sehen Anzeichen, dass die chinesische Regierung wieder die Tür öffnet, besonders bei attraktiven Zielunternehmen."