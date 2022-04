ProSiebenSat.1-Aktie: ProSieben unter Druck

€uro am Sonntag

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

Die von Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi dominierte TV-Holding MFE will bei dem Aktionärstreffen Vorstand und Aufsichtsrat einzeln entlasten lassen - und so den Druck auf die Gremien erhöhen. MFE, ehemals als Mediaset bekannt, hält 25 Prozent an ProSieben und reibt sich vor allem an Vorstandschef Rainer Beaujean, der die Italiener auf Distanz hält, und am scheidenden Aufsichtsratschef Werner Brandt. Dieser habe MFE bei der Neubesetzung des Gremiums übergangen.