Sartorius Vz.: Neues Allzeithoch

€uro am Sonntag

In der kommenden Woche stellt sich das Sartorius -Management auf zwei Roadshows den Investoren: am Dienstag bei der Privatbank M.M. Warburg und am Mittwoch bei dem Bankhaus Metzler. Erst Ende Juli hatte der Medizintechniker seine Umsatzprognose angehoben, peilt demnach ein Plus von etwa zwölf bis 15 Prozent an. Zuvor hatten neun bis zwölf Prozent im Plan gestanden. Das TecDAX -Schwergewicht gilt zudem als heißer Anwärter für den Einzug in den Nebenwerteindex MDAX