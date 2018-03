Volatilitätsindex: Unter Betrugsverdacht

€uro am Sonntag

Steht der Finanzbranche wieder ein Skandal ins Haus? Beim Angstbarometer VIX , das von der Chicagoer Terminbörse CBOE berechnet wird, könnte es nicht mit rechten Dingen zugehen.(Volatilität) des US-Leitindex S & P 500 . Am 5. Februar ging das Barometer förmlich durch die Decke. Die Kurse von börsengehandelten Derivaten, die auf einen Volatilitätsanstieg gesetzt hatten, explodierten. Nun hat sich ein Insider, offenbar ein hochrangiger Investmentbanker, über die Washingtoner Anwaltskanzlei Zuckerman Law an die Öffentlichkeit gewandt. Er behauptet, dass der VIX in großem Stil manipuliert worden sei., wonach "Handelsfirmen mit aus­geklügelten Algorithmen den VIX nach oben und unten treiben können". Dabei geben sie Preis­angebote für Optionen auf den S & P 500 ab, ohne diese tatsächlich handeln zu müssen.Dennoch flossen diese Gebote in die VIX-Berechnung ein. Somit könnten Händler den Index manipulieren, ohne selbst Kapital zu investieren. Davon könnten zuletzt Investoren profitiert haben, indem sie mit schon fast wertlosen Verkaufsoptionen auf den fallenden S & P 500 setzten und zugleich auf steigende VIX-Futures wetteten.

Quotierungen fließen ein

"Die Berechnung des VIX basiert auf den Quotierungen der S & P-500-Optionen", erläutert Simon Ullrich, Geschäftsführer des Finanz-IT-Analysehauses SmartTrade. Dabei werde einfach der Mittelkurs der angebotenen Kauf- und Verkaufskurse berechnet. "Daraus kann aber nicht unbedingt ein fairer Wert abgeleitet werden", sagt er.



Dieses Prinzip erklärt er anhand eines Bleistifts, der einen Wert von zehn Cent hat. "Ich kann ihn quotieren, indem ich sage, der Geldkurs beträgt einen Cent und der Briefkurs 1.000 Euro. Der Mittelkurs beträgt dann 500 Euro. Natürlich ist das nicht der faire Wert."



Dies könne bei Volatilitätsindizes wie VDAX-New (DAX) und beim VStoxx (Euro Stoxx 50) nicht passieren, da deren Berechnung nicht auf Quotierungen basiert, sondern auf gehandelten Preisen.



An eine Marktmanipulation glaubt Ullrich allerdings nicht. "Der VIX selbst ist nicht handelbar, sondern nur die entsprechenden Futures. Und deren Preise richten sich nicht unbedingt immer nach der Bewegung des VIX."



Die Deutsche Börse erklärte auf Nachfrage von €uro am Sonntag, dass die Methodik der Berechnungen beim VDAX und beim VStoxx sorgfältig entwickelt worden sei, um faire und stabile Handelsbedingungen zu gewährleisten.













