Hot Stock der Wall Street: Bio-Rad Laboratories

Kunden sind Labore und Forschungseinrichtungen. Ebenso Universitäten, Krankenhäuser, Forscher und Arzneimittelhersteller. Gefragt sind zurzeit vor allem die Produkte für Covid-19-Screenings. Zu den Lösungen gehört die Bestätigung der Testergebnisse, die Überwachung sowie Therapie und Impfstoffforschung. Für die Corona-Tests gibt es ein breite Angebotspalette, die Genauigkeit soll erstklassig sein.

Konkurrenten sind Abbott Laboratories, Qiagen und Roche. Gegründet hat das Unternehmen das Ehepaar David und Alice Schwartz 1952, beides Absolventen der University of California, mit 720 Dollar Startkapital. Alice hält noch immer mehr als elf Prozent der Aktien, ihr Sohn Norman ist Vorstandschef. Die Kalifornier kauften im Januar 2013 von Morphosys die Forschungsantikörper- und Diagnostik-Sparte AbD Serotec. Am ebenfalls im Höhenflug befindlichen Göttinger Pharma- und Laborzulieferer Sartorius besitzen die Amerikaner einen 34-prozentigen Anteil.

