Hot Stock der Wall Street: CSX Corp.

Fast zwei Drittel der Amerikaner leben im Servicegebiet. Über 70 Hafenterminals sind angebunden. Im vergangenen Jahr blieb bei einem Umsatz von 11,9 Milliarden ein Überschuss von 3,3 Milliarden Dollar hängen. Im ersten Quartal sank wegen der Corona-Epidemie der Umsatz um fünf Prozent, das Ergebnis knickte von 834 auf 770 Millionen Dollar ein. Der Einbruch bei Autos, Kohle und Düngemitteln belastete.

Chef Jim Foote reduzierte die Kosten um sieben Prozent, 1.500 Stellen fielen weg. Erholt sich die Nachfrage, möchte er die Freigestellten wieder einstellen. Der freie Cashflow betrug im ersten Quartal rund 800 Millionen Dollar. Gütertransporte per Schiene gelten als effizient und umweltfreundlich, zur Beförderung von 100 Containern seien nur zwei Mitarbeiter nötig. Die Branche hat zum Teil monopolartige Strukturen. Nach der Kurskorrektur ist das Gewinnvielfache moderat, die Dividende attraktiv. Langfristig interessant.

