Hot Stock der Wall Street: Dover Corp

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Es gehören Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie Telekommunikation dazu. Pumpen für die Öl- und Gasindustrie sind eine weitere Spezialität. Dover kooperiert mit ABB für den Bau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa. Voriges Jahr akquirierte der Vorstand Firmen, um bei Wasserstoff und Flüssiggas (LNG) stärker zu werden.

Dover baut nun ein hochmodernes LNG-Tankstellennetz in Deutschland auf. 2021 stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn hat sich fast auf 1,1 Milliarden Dollar verdoppelt. Analysten erwarten für 2022 einen Umsatzanstieg auf 8,6 Milliarden Dollar. Die Bewertung mit dem rund zweifachen Umsatz erscheint vertretbar. Zudem gibt es eine Dividende. Seit Anfang Januar verlor Dover ein gutes Drittel des Börsenwerts. Gelegenheit.

