Hot Stock der Wall Street: Fox Factory-Aktie

€uro am Sonntag

Das Umsatzwachstum verlangsamte sich von einst 30 auf 20 Prozent, doch ist das noch immer ordentlich. Weil Freizeitaktivitäten in der Gunst der Verbraucher ganz oben stehen, hat der Mittelständler alle Hände voll zu tun. Kunden sind Ford Toyota , Polaris und Yamaha . Der Umsatz legte im dritten Quartal um 20 Prozent auf den Rekordwert von 211 Millionen Dollar zu. Das Ergebnis sprang auf die Bestmarke von 29,5 Millionen Dollar.

Ein Großteil des Umsatzes entfällt auf Zubehör für Mountainbikes, die stark nachgefragt werden. Fox entwickelt seit Jahrzehnten Federungssysteme. In Georgia kaufte der Fabrikant voriges Jahr ein großes Areal, wo ein neues Werk für 50 Millionen Dollar hochgezogen wird. Der Vorstand verlegte den Hauptsitz von Kalifornien dorthin. Die Bilanz ist unterm Strich schuldenfrei und stark. Der Deep-Value-Fonds Virtus Kar baute eine massive Position auf. Fox steht vor einer neuen Expansionsphase. Der Kursdämpfer bietet eine Nachkaufchance.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

