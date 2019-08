Hot Stock der Wall Street: Hasbro-Aktie

€uro am Sonntag

Ein Abkommen beider Supermächte könnte die Aktie nach oben katapultieren. Nun scheinen wenigstens die Lieferungen für die wichtige Weihnachtszeit gesichert zu sein. Zum Sortiment von Hasbro gehören Filme, digitale Angebote, Puzzle, Kartenspiele, Figuren - Ikonen wie Monopoly oder Transformers sind darunter.

Seit über einer Dekade stellt Hasbro Spielzeug für die Disney-Tochter Marvel her. Der Science-Fiction-Actionfilm "Avengers: Endgame" brachte den Gewinn im zweiten Quartal voran. Das operative Ergebnis legte um 47 Prozent auf 128 Millionen Dollar zu. Die Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern ist mit 13 Prozent ordentlich.

Neue Lizenzdeals mit Disney dürften die Kasse füllen. Spielzeug von Marvel und "Star Wars" zählt weltweit zu den Topsellern. 2018 litt das Unternehmen unter der Pleite des Händlers Toys R Us. Hunderte Millionen Dollar Umsatz fielen weg. Die Flaute ist überstanden. In der Kasse liegen 1,2 Milliarden Dollar.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.















