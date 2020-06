Hot Stock der Wall Street: Medifast-Aktie

€uro am Sonntag

Über 32.000 Coaches betreuen die Kunden. Das Geschäft geht durch die Decke. Immer mehr Coaches heuern an, die vormals selbst Kunden waren. Sie ermutigen zu gesünderem Lebensstil und sind zugleich in den Direktvertrieb eingespannt. Das Gesundheitsprogramm Optavia hat sich zu einem Selbstläufer entwickelt. 2019 stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 713 Millionen Dollar, der Überschuss um 40 Prozent auf rund 78 Millionen Dollar.

Trotz der Pandemie setzte sich der Erfolg im ersten Quartal mit einem Umsatzplus von sieben Prozent fort. Medifast wächst weitgehend organisch. Die Bilanz ist frei von Schulden. Die Dividende ist attraktiv, das Gewinnvielfache scheint fair. Value-Investor Bill Miller hat sechs Prozent der Aktien erworben. Der Konzern ist mit 550 Vollzeitkräften schlank, die Coaches sind freiberuflich tätig. Der Abnehmmarkt wird in den USA auf 190 Milliarden Dollar geschätzt. Weltweit sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO 1,9 Milliarden Erwachsene übergewichtig.

