Hot Stock der Wall Street: PVH

€uro am Sonntag

Da viele Kunden eher in Fachgeschäften oder online einkaufen und die Handelsspannungen zwischen den USA und China belasten, ist die Aktie abgestürzt. Vom Höchststand bei 160 Dollar halbierte sich der Kurs. Chef Emanuel Chirico gab Anfang September zehn Millionen Dollar aus, um privat 133.155 Aktien zum Kurs von 74,99 Dollar zu kaufen. Er senkte aber die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr von 10,25 auf 9,35 Dollar je Aktie.

Die New Yorker brachten zwei Akquisitionen in trockene Tücher. Zum einen verleibten sie sich Tommy Hilfiger, ­Calvin Klein und Van Heusen in Australien ein. Zum anderen kam Tommy Hilfiger in Hongkong, Macau, Taiwan, Singapur und Malaysia dazu. Der Vorstand erhofft sich dort starkes langfristiges Wachstum. Das europäische ­Geschäft entwickelt sich überdurchschnittlich, Tommy Hilfiger und Calvin Klein werden hier stark nachgefragt. Die Aktie wird nur mit dem 1,1-fachen Buchwert taxiert.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

