Hot Stock der Wall Street: Qorvo-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Auch in Android-Handys landen die Chips. Hervorgegangen ist der Konzern 2015 aus der Fusion zwischen TriQuint Semiconducor und RF Micro Devices. Chef Bob Bruggeworth expandiert in neue Bereiche. Der Umsatz stieg im dritten Quartal, das am 2. Januar endete, um 26 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Dollar. Der Überschuss sprang von 161 auf 201 Millionen Dollar. Mit 18 Prozent ist die Nettoumsatzrendite fürstlich.

Bruggeworth stellt für das vierte Quartal abermals einen starken Umsatzzuwachs und mehr Marge in Aussicht. Für das Gesamtjahr erwartet er eine Milliarde Dollar freien Cashflow. Analysten prognostizieren für 2021 und 2022 deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse. Value-Investoren laufen, etwa Hedgefondsmanager Seth Klarman über seine Baupost Group mit 2,6 Prozent, auch Vulcan Value Partners und Boston Partners sind drin. Der Konzern ist mit einer halben Milliarde Dollar gering verschuldet. Ein Manko ist, dass es keine Dividende gibt. Dafür ist das Gewinnvielfache moderat.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















