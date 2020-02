Hot Stock der Wall Street: Radnet-Aktie

€uro am Sonntag

Es wird von der Röntgenaufnahme über Computertomografie bis hin zur Nuklearmedizin, Mammografie und Ultraschall alles angeboten. Durch die Spezialisierung auf die Bildgebung ist das Geschäft hocheffizient. Je Patient werden zuweilen nur 15 Minuten Arbeitseinsatz eingeplant.

Das Unternehmen wächst prozentual zweistellig. Es gehören 340 Filialen, hauptsächlich in Kalifornien, Maryland, Delaware, New Jersey und New York, dazu. In diesen Bundesstaaten lebt ein Viertel der US-Bevölkerung. 7,5 Millionen Prozeduren durchlaufen die Patienten im Jahr. Es werden stetig mehr.

Neue Koopera­tionen mit Krankenhäusern und Krankenkassen sorgen für Schwung. In den ersten neun Monaten 2019 legte der Umsatz um 19 Prozent auf 853 Millionen US-Dollar zu. Unterm Strich blieb ein Ergebnis von 4,4 Millionen Dollar. Der amerikanische Marktführer ist doppelt so groß wie der nächstgrößere Rivale. Weil der US-Markt mit 8.000 Anbietern zersplittert ist, zeichnen sich mehr Zukäufe und steigende Marktanteile ab.

