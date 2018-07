Hot Stock der Wall Street: Sandy Spring Bancorp

€uro am Sonntag

Im ersten Quartal sprang der Überschuss von 15,1 auf 21,7 Millionen Dollar. Ohne einmalige Übernahme­kosten wäre der Profit viel höher ausgefallen. Zum 1. Januar hatte Chef Daniel Schrider den Konkurrenten WashingtonFirst Bankshares geschluckt. Der Deal bringt Assets im Umfang von 2,1 Milliarden Dollar und 1,6 Milliarden Dollar in Einlagen. Durch die Bilanzausweitung und Synergien wird in den kommenden Quartalen mit einem erheblichen Gewinnschub gerechnet.. Seit 2012 sind über 2000 US-Banken geschlossen worden. Dabei könnten sie gut im Schatten der Giganten arbeiten, die Großen machen immer mehr Filialen dicht. Seit 2009 sind nur ein Dutzend neue Banklizenzen vergeben worden. Der Konkurrenzkampf nimmt in der Region stark ab. Die Kundenbindung ist ein weiteres Plus. Sandy Spring profitiert außerdem davon, dass die IT immer günstiger wird. Das Gewinnvielfache ist günstig, die Dividende attraktiv.

Branche: Finanzdienstleister

Firmensitz: Olney, Maryland (USA)

Börsenwert: 1,3 Mrd. €

