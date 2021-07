Hot Stock der Wall Street: SS&C Technologies-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Im ersten Quartal erhöhte sich der Umsatz um fünf Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn stieg um 23 Prozent auf 269 Millionen Dollar. Chef Bill Stone kaufte im ersten Quartal 2,7 Millionen Aktien zum Durchschnittskurs von 67,15 Dollar zurück. Er erhöhte im Februar die Quartalsdividende um 14 Prozent auf 0,16 Dollar. In Irland kauften die Amerikaner Capita Life and Pension Services, womit SS&C zum größten Anbieter für Lebensversicherungen und Pensionskassen in Irland aufstieg. Im Mai kündigte Stone an, den australischen Rivalen Mainstream Group Holdings für 290 Millionen Dollar schlucken zu wollen.

Im laufenden Jahr strebt Stone einen Umsatz von knapp fünf Milliarden Dollar an. Dabei soll ein Ergebnis von rund 1,2 Milliarden Dollar herausspringen. Seit dem Börsengang im April 2010 hat sich die Aktie gegenüber dem Ausgabepreis mehr als verzehnfacht. Starke Wachstumsaktie, moderat bewertet.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

