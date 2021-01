Hot Stock der Wall Street: StoneCo-Aktie

€uro am Sonntag

583.000 Kunden nutzen den Dienst. Im dritten Quartal legte der Umsatz um 39 Prozent, das bereinigte Ergebnis um 43 Prozent zu. Analysten sehen eine schnelle Expansion des Zahlungsvolumens. Die Aktie hat sich 2019 verdoppelt, die Bewertung ist gewiss ambitioniert. Solange aber das starke Wachstum anhält, scheint das gerechtfertigt zu sein. Die Holding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, besitzt seit dem Börsengang im Oktober 2018 knapp acht Prozent an StoneCo.

Die Zahlungsverarbeitung bietet großes Potenzial in Lateinamerika, weil dort noch ein Großteil der Transaktionen bar bezahlt wird. Die Lösung ist über die Cloud verfügbar, so können Händler in ihren Läden, online oder mobil ihre Ware verkaufen. Die Software hilft nicht nur, dass der Händler bezahlt wird, sondern auch bei der Geschäftsexpansion. Mit Servicegebühren, Hardwarevermietung, Finanzierungen und Abos verdient der Hoffnungsträger Geld. Die Nettoumsatzrendite ist mit 31 Prozent im dritten Quartal kernig.

