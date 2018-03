Francotyp-Postalia: Ein Papier für Geduldige

€uro am Sonntag

Das war ein Anstieg: Ende 2016 hatte es den Kurs von Francotyp-Postalia innerhalb weniger Wochen um 25 Prozent nach oben gezogen.war die Anfang November präsentierte neue Unternehmensstrategie. Der Anbieter von Frankier- und Kuvertiermaschinen sowie von Dienstleistungen für die Briefkommunikation wollte seinen Umsatz mit neuen Produkten und der Erschließung neuer Kundengruppen steigern. Von 203 Millionen Euro im Jahr 2016 sollte das Volumen bis 2020 auf 250 Millionen Euro klettern, bis 2023 sollte es sich auf 400 Millionen Euro verdoppeln. Die höhere Umsatzbasis sowie Effizienzsteigerungen sollten die Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 13,4 Prozent auf 17 Prozent im Jahr 2020 und dann auf 20 Prozent bis 2023 treiben.Beim Ergebnis je Aktie ließen diese Ziele einen Sprung von 0,36 Euro auf etwa 0,80 Euro 2020 und auf über einen Euro je Anteil drei Jahre später vermuten. Von dieser Euphorie ist bei der Aktie des Postspezialisten jetzt aber nichts mehr übrig. Anlegern scheint die Entwicklung der Berliner zu langsam zu gehen. Dabei steigerte Francotyp den Umsatz 2017 währungsbereinigt um 2,7 Prozent auf 206,3 Millionen Euro. Lediglich beim Gewinn gab es einen Rückgang von 0,36 auf 0,28 Euro je Aktie. Das aber war die Folge negativer Sondereffekte sowie von Aufwendungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro für die Umsetzung der Konzernstrategie.Denn Firmenchef Rüdiger Andreas Günther hält weiter an seiner Prognose fest. Das Ergebnis könnte sich schon in zwei Jahren fast verdreifachen, die Aktie sich verdoppeln. Zwischenzeitlich wird Aktionären das Warten mit einer steuerfreien Dividendenrendite von 3,1 Prozent versüßt., aber schon im nächsten Jahr ist ein 7er-KGV drin. Mittelfristig hat die Aktie das Zeug zum Verdoppler.ISIN: DE 000 FPH 900 0 Gew./Aktie 2019e: 0,50 €KGV 2019/Dividende: 7,7/3,1 %EK* je Aktie/KBV: 2,22 €/1,7EK*-Quote: 21,5 %Kurs/Ziel/Stopp: 3,78/7,50/2,70 €___________________________