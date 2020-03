Corona Flash-Call heute ab 18.00 Uhr

€uro am Sonntag

Die Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Sars-CoV-2 wirken sich massiv in den betroffenen Volkswirtschaften aus. Nach den drastischen Kursverlusten stellt sich die Frage, ob es sich um exzellente Einstiegsgelegenheiten im Zuge einer Übertreibung handelt oder ob tatsächlich die Gefahr besteht, dass sich eine Negativspirale aus Umsatzausfällen, Liquiditätsengpässen und Insolvenzen in Gang setzt, die schließlich in einer veritablen Wirtschafts- und Finanzkrise endet.

Top-Vermögensverwalter und Fondsmanager, die die Krise bislang gut gemeistert haben, analysieren Chancen und Risiken und beantworten Ihre Fragen. Diskutieren Sie mit!

