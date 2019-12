Wunschanalyse der Woche: Morphosys

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 127,90 EUR

0,87% Charts

News

Analysen

Die Gesundheitsbehörde FDA hat eine beschleunigte Zulassung in Aussicht gestellt. In Europa will Morphosys den Antrag bis Mitte kommenden Jahres einreichen. Die Zulassung dürfte dann 2021 erfolgen.

Analysten schätzen das Jahresumsatzpotenzial von Tafasitamab auf bis zu eine Milliarde Dollar. Sollte der Wirkstoff für zusätzliche Indikationen zugelassen werden, könnte die Summe weiter steigen. Für Morphosys wäre die Zulassung in den USA ein großer Schritt zu einem vollintegrierten biopharmazeutischen Unternehmen. Neben Tafasitamab hat Morphosys gegenwärtig vier weitere firmeneigene Antikörper in der Pipeline.

Das Risiko bei der Wirkstoffentwicklung ist größer als bei Dienstleistungen für Pharmakunden. Eigene Wirkstoffe bringen im Erfolgsfall aber hohe Einnahmen. Wir sehen Morphosys unverändert als ein attraktives Investment für langfristig orientierte Anleger. Rückschläge der Aktie bleiben Kaufgelegenheiten.

Bildquellen: MorphoSys

Branche:Firmensitz:Börsenwert: