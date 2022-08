European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Die European Lithium-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,065 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,067 EUR. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,065 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,067 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 532.196 European Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,138 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,899 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 0,034 EUR. Mit einem Kursverlust von 94,030 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 06.09.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 29.09.2023 werfen.

