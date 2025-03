Fokus auf Aktienkurs

European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Mittag ins Plus

13.03.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 0,027 EUR.

Um 11:38 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,027 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,027 EUR. Bei 0,026 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 33.650 European Lithium-Aktien. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 87,218 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 87,324 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte European Lithium am 14.03.2025 vorlegen. Redaktion finanzen.net

