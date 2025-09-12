European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 0,051 EUR.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 0,051 EUR. Bei 0,053 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,050 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 66.110 European Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 11,765 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 72,157 Prozent Luft nach unten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net