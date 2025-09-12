DAX23.784 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.639 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag in Grün

15.09.25 12:09 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag in Grün

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 0,051 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 0,051 EUR. Bei 0,053 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,050 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 66.110 European Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 11,765 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 72,157 Prozent Luft nach unten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung