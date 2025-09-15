European Lithium Aktie News: European Lithium macht am Dienstagmittag Boden gut
Die Aktie von European Lithium zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 0,052 EUR.
Um 11:49 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 0,052 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,052 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,051 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 393.910 European Lithium-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2025 markierte das Papier bei 0,058 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,583 Prozent. Bei 0,014 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,587 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
