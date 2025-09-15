European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 0,052 EUR.

Das Papier von European Lithium legte um 15:53 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,0 Prozent auf 0,052 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,052 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,051 EUR. Zuletzt wechselten 1.319.011 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,016 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,481 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net