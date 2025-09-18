European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,053 EUR.

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 0,053 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,051 EUR. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.683.591 European Lithium-Aktien.

Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,058 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,057 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,208 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net