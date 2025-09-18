DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.156 ±0,0%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
So bewegt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag im Minusbereich

19.09.25 16:10 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,053 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 0,053 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,051 EUR. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.683.591 European Lithium-Aktien.

Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,058 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,057 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,208 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

