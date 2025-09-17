European Lithium Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von European Lithium
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,052 EUR ab.
Die European Lithium-Aktie notierte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 0,052 EUR. Bei 0,051 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.939 Stück gehandelt.
Bei 0,058 EUR erreichte der Titel am 09.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,154 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 72,692 Prozent wieder erreichen.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.
