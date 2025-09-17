DAX23.618 +1,1%ESt505.423 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1831 +0,1%Öl67,59 -0,5%Gold3.658 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

European Lithium Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von European Lithium

18.09.25 09:30 Uhr
European Lithium Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von European Lithium

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,052 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie notierte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 0,052 EUR. Bei 0,051 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.939 Stück gehandelt.

Bei 0,058 EUR erreichte der Titel am 09.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,154 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 72,692 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

