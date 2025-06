European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Vormittag hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 9,7 Prozent auf 0,034 EUR.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 9,7 Prozent auf 0,034 EUR. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,035 EUR zu. Bei 0,035 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 833.700 European Lithium-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2025 auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,471 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 58,235 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 11.09.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net