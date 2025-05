European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von European Lithium zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Im Tradegate-Handel kam die European Lithium-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,029 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:15 Uhr bei der European Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,029 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,030 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,029 EUR. Bei 0,030 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 381.403 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2025 bei 0,050 EUR. Gewinne von 69,388 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,701 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net