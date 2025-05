European Lithium Aktie News: European Lithium zieht am Mittag an

So bewegt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 0,030 EUR zu.

Um 11:59 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 0,030 EUR zu. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,030 EUR zu. Bei 0,029 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 640.957 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 68,243 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,027 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net