European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,030 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 15:49 Uhr 0,7 Prozent. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,030 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,030 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 446.265 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2025 bei 0,050 EUR. 68,243 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,014 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,027 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net