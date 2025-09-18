DAX23.488 -0,6%ESt505.440 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,20 -0,7%Gold3.726 +1,1%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag in Rot

22.09.25 12:12 Uhr
Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 0,052 EUR.

Die European Lithium-Aktie musste um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 0,052 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,052 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,054 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 431.536 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 0,058 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,154 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 72,692 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

