European Lithium Aktie News: European Lithium fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 0,030 EUR.

Um 15:46 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 0,030 EUR ab. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,030 EUR ein. Mit einem Wert von 0,031 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 673.433 Stück.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,050 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,000 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,667 Prozent.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net