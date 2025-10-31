European Lithium Aktie News: European Lithium steigt am Freitagnachmittag stark
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 8,9 Prozent auf 0,140 EUR zu.
Die European Lithium-Aktie konnte um 15:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,9 Prozent auf 0,140 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,149 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,139 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.105.230 European Lithium-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,299 EUR) erklomm das Papier am 14.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 53,177 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 885,915 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
