Eurostat revidiert August-Inflation nach unten auf 2,0%

17.09.25 11:10 Uhr

DOW JONES--Eurostat hat den vorläufig für August gemeldeten leichten Inflationsanstieg im Rahmen einer Revision kassiert. Wie die Statistiker in einer zweiten Veröffentlichung mitteilten, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um nur 0,1 (vorläufig: 0,2) Prozent und lagen wie im Juli um 2,0 (vorläufig: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise erhöhten sich wie in erster Veröffentlichung gemeldet um 0,3 und 2,3 (2,3) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 05:11 ET (09:11 GMT)