Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Juli auf Rekordtief

01.09.25 11:16 Uhr

DOW JONES--Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Juli trotz des schwachen Wirtschaftswachstums auf einen Rekordtiefstand gefallen und untermauerte damit die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins nächste Woche unverändert lassen wird. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 6,2 Prozent, nachdem sie im Juni bei revidiert 6,3 (vorläufig: 6,2) Prozent gelegen hatte.

In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 5,9 (Vormonat: 6,0) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im Juli in der Eurozone 10,805 Millionen Menschen und in der gesamten EU 13,025 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 05:17 ET (09:17 GMT)