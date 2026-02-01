DAX24.708 -0,3%Est505.990 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,2%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.323 +0,5%Euro1,1813 ±-0,0%Öl67,73 -0,1%Gold5.058 +2,2%
Eurozone-Erzeugerpreise sinken im Dezember

04.02.26 11:08 Uhr

DOW JONES--Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im Dezember gesunken. Die Preise auf der Erzeugerstufe verringerten sich im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 2,1 Prozent niedriger. Das entsprach der Prognose von Volkwirten.

Für die gesamte EU nannte Eurostat im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang der Erzeugerpreise um 0,4 Prozent, binnen Jahresfrist haben sich die Preise um 1,9 Prozent verringert. Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

Für Vorleistungsgüter stiegen die Preise in der Eurozone um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist lagen sie um 0,8 Prozent höher. Bei Investitionsgütern ergab sich ein Rückgang um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, während es im Jahresvergleich zu einem Anstieg um 1,7 Prozent kam.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 05:09 ET (10:09 GMT)