DAX23.737 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,69 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex sinkt - Deutlicher Dämpfer in Deutschland

08.09.25 10:34 Uhr

LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur konjunkturellen Entwicklung überraschend weiter verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im September auf minus 9,2 Punkte, von zuvor minus 3,7 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der zweite Stimmungsdämpfer in Folge und der niedrigste Wert seit April.

Wer­bung

Analysten wurden vom erneuten Rückgang überrascht. Sie hatten eine Erholung erwartet und waren im Schnitt von einem Anstieg auf minus 2,0 Punkte ausgegangen.

Wie Sentix weiter mitteilt, haben sich sowohl die aktuelle Lage als auch die Zukunftserwartungen spürbar verschlechtert. "Damit kehren die wirtschaftlichen Sorgen mit voller Kraft zurück", heißt es.

Vor allem in Deutschland habe sich der Abwärtstrend erneut verstärkt, schreiben die Sentix-Experten. "Der Gesamtindex verliert 9,4 Punkte und fällt dort auf minus 22,1 Punkte. Von einer nachhaltigen Stimmungsverbesserung in der größten Volkswirtschaft Europas kann daher keine Rede sein."/jkr/jsl