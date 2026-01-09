DAX25.136 ±0,0%Est505.950 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.585 -0,6%Euro1,1646 -0,1%Öl62,12 -0,9%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen
BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel steigen leicht

09.01.26 11:13 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone haben im November etwas zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat kletterten sie um 0,2 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen geringfügigen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Wer­bung

Die Umsatzdaten für Oktober wurden nach oben revidiert. Die Erlöse sind demnach im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen, nachdem Eurostat zuvor nur eine Stagnation gemeldet hatte.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im November um 2,3 Prozent. Hier war ein Plus von 1,6 Prozent erwartet worden./jkr/jha/