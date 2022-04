EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit Aufschlag

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 27,82 EUR. Bei 28,28 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 27,67 EUR. Zuletzt wechselten 155.027 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 64,74 Prozent zulegen. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,86 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 12.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2021 wird am 12.04.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 30.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

So stuften die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktien von Delivery Hero, AUTO1 und ABOUT YOU gefragt: Anleger greifen bei zuletzt schwachen Werten zu

So schätzen Analysten die EVOTEC SE-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images