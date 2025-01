EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 8,34 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 8,34 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 8,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 241.280 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,42 EUR an. 156,83 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schließt in der Verlustzone