EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,41 EUR nach oben. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,46 EUR. Mit einem Wert von 7,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 18.788 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,66 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 43,94 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 17.04.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 221,23 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 201,31 Mio. EUR umsetzen können.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,444 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

