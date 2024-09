EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 6,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,7 Prozent auf 6,63 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,42 EUR. Bei 6,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 585.486 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2023 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 253,54 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 23,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 182,12 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,575 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

