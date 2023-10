EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit KursVerlusten

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 18,13 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 18,13 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,12 EUR. Bei 19,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 192.775 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 34,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 172,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

