EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 17,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,38 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 255.156 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 60,93 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 11,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 32,67 EUR angegeben.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben

EVOTEC-Aktie gibt ab: RBC senkt Kursziel für EVOTEC

EVOTEC-Aktie unter Druck: Pessimistische Analysten-Einschätzung belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images