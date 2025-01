EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 8,24 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 8,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,24 EUR. Bei 8,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.712 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2024 bei 19,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,72 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 38,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

