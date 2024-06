EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,84 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 8,84 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 8,87 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 835.319 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 176,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,50 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 22.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208,73 Mio. EUR – eine Minderung von 13,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,157 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

